Nelle ore più calde della giornata, le attività commerciali che registrano l’afflusso maggiore di cittadini e turisti all’ombra del Torrazzo sono di certo le gelaterie, ma anche i negozi d’abbigliamento pelletteria e calzature segnalano un andamento positivo delle vendite a una settimana dall’avvio dei saldi, soprattutto di sera durante i Giovedì d’Estate.

È quanto accade nel centro storico di Cremona, che accoglie clienti affezionati e new entry per fare acquisti a prezzo scontato nelle tradizionali vie dello shopping. L’ondata di calore in questi giorni rappresenta un deterrente almeno quanto l’intensa pioggia della scorsa primavera, ma l’opportunità di fare un giro la sera unita al desiderio di trovare un affare tra gli scaffali diventa un incentivo e così si respira ottimismo.

