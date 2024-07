Prime Video svela i nuovi titoli, da ‘Natale senza Babbo’ allo show di Capatonda

(Adnkronos) – Oggi, al Prime Video Presents Italia 2024 tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo prossimamente. Sono state inoltre annunciate le novità sulla rosa dei commentatori di Prime Video per la stagione 2024 – 2025 di Uefa Champions League.

Nel ricco catalogo di annunci ci sono nuovi film, serie e show Original ed esclusivi italiani e titoli già annunciati di cui sono state rivelate le prime immagini inedite. Fra gli annunci, i film Original ‘Natale senza Babbo’ con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, ‘Non è un paese per single’ e ‘Cuori magnetici’, gli show ‘The Traitors’ e ‘Red carpet – vip al tappeto’, la serie animata ‘Il Baracchino’ e una nuova serie di Maccio Capatonda, oltre ai rinnovi per una seconda stagione delle serie Gigolò per caso e Pesci Piccoli, e al ritorno di ‘Lol: Chi ride è fuori S5’ e di ‘Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2’.

Il Prime Video Presents è stato inoltre l’occasione per svelare tante novità, mostrare le prime immagini esclusive e annunciare la data di uscita della serie di spionaggio italiana dal mondo di ‘Citadel, Citadel: Diana’, con Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, che debutterà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal prossimo 10 ottobre. Sono state inoltre mostrate in anteprima le immagini di altre attesissime nuove serie e show di Prime Video, come Costiera, The Bad Guy S2, Dinner Club S3 e Sono Lillo S2 e contenuti inediti di alcuni titoli di prossima uscita, come la serie diretta da Roland Emmerich Those About to Die, Sul più bello – La serie e il film Falla girare 2 – Offline.

Durante l’evento sono stati ricordati anche i tanti progetti e investimenti di Prime Video a sostegno dell’industria italiana dell’intrattenimento, come la collaborazione con IC Italia, per la formazione – attraverso il finanziamento di 8 borse di studio – degli Intimacy Coordinator, figure professionali non presenti finora in Italia ma indispensabili per tutelare gli attori durante le riprese di scene intime, garantendo così un set sicuro ed eticamente rispettoso. Un progetto che ha riscosso un grande successo e che ha permesso a 8 professionisti italiani dell’industria audiovisiva di formarsi nell’ambito dell’Intimacy Coordinator Training Programme di Moving Body Arts, riconosciuto dal sindacato Sag-Aftra, consentendo loro di intraprendere la carriera di Intimacy Coordinator.

Inoltre, Prime Video, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è il primo partner a sostenere il progetto Audiovisual Napoli HUB, offrendo 7 masterclass con suoi manager e 6 posizioni di stage sui set di produzioni Original italiane di Amazon Mgm Studios a 80 persone attualmente non occupate né impegnate in corsi di studio. Non ultimo, il forte impegno legato al tema della sostenibilità che sempre più contraddistingue i set e le scelte produttive di Prime Video e dei propri partner con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’industria dell’intrattenimento sull’ambiente. Ad oggi, l’80% delle produzioni di Prime Video a livello globale implementa protocolli di sostenibilità, un valore che raggiungerà il 100% alla fine di quest’anno.

Ancora una volta Prime Video conferma il suo ruolo di player chiave in Italia, con un costante lavoro sui contenuti, che ha l’obiettivo di offrire ai propri spettatori storie sempre nuove e avvincenti, con altissimi standard produttivi, e con astri nascenti e professionisti affermati dietro e davanti alla macchina da presa, che garantiscono una forte identità locale e nel contempo un grande slancio internazionale. Tutto questo grazie alla stretta collaborazione con i più prestigiosi partner locali e internazionali e alla sperimentazione di sempre nuovi modelli produttivi. Il risultato è un ricco catalogo di show, serie e film italiani e internazionali a cui si aggiunge anche lo sport in diretta, con la miglior partita del mercoledì sera di Uefa Champions League, fino alla stagione 2026 – 2027. Accanto a questa offerta si aggiungono anche il Prime Video Store, che offre i film più recenti per acquisto o noleggio.

Fra questi, in arrivo nel 2025, Inside Out 2, Deadpool 3, Mufasa, Bad Boys 4 e Il Gladiatore II, e i Prime Video Channels, grazie ai quali i clienti Prime possono aggiungere all’abbonamento i loro canali preferiti, per un’esperienza di intrattenimento a 360 gradi e sempre più innovativa.

Dall”amore alla singletudine. Ce n’è per tutti i gusti nell’offerta dei film Original presentata stasera da Prime Video. Si comincia con ‘Non è un paese per single’, il nuovo film co-prodotto da Amazon Mgm Studios con Italian International Film – Lucisano Media Group – che sarà un adattamento dal romanzo ‘Non è un paese per single’ (pubblicato da Newton Compton Editori) dell’autrice dei record Felicia Kingsley, scrittrice dell’anno ai TikTok Book Awards 2024, i cui romanzi sono pubblicati in 16 Paesi e amati da oltre 3 milioni di lettrici e lettori. In un’idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, tutte le donne sono sposate o in cerca del marito perfetto, tranne Elisa, madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Il ritorno in paese di un amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre. Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, Non è un paese per single sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video.

Dai single agli innamorati. Arriva sullo schermo ‘Cuori magnetici’, tratto dal primo romanzo fenomeno dalla trilogia ‘Love Me, Love Me’ di Stefania S. che ha registrato oltre 19 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad (ora pubblicato da Sperling & Kupfer). Il film Original italiano Cuori magnetici, un romance young adult scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, sarà co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon Mgm Studios, con il supporto di Wattpad Webtoon Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Infine, per chi ama e chi no, non può mancare il film di Natale, dal titolo ‘Natale senza Babbo’. Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) – sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola – non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e la sua amica Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste. Nel cast di Natale senza Babbo ci sono anche Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Francesco Centorame e Simone Susinna. La nuova commedia natalizia Original co-prodotta da Amazon Mgm Studios con Gaumont Italia è diretta da Stefano Cipani, e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi. Natale senza Babbo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a Natale 2025.

Annunciata stasera la nuova serie di Maccio Capatonda. Si tratta di una nuova serie comedy che avrà per protagonista Maccio Capatonda, ancora però senza titolo. Strutturata in sei episodi. è scritta da Marcello Macchia, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video. Il titolo e ulteriori dettagli saranno annunciati più avanti. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.

Al Prime Video Presents è stata annunciata anche una nuova serie italiana di animazione, ‘Il Baracchino’ con un voice cast di personaggi amatissimi. Il Baracchino, un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un’aspirante art-director idealista, non si arrende. Con una visione audace, organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale, reclutando un gruppo di comici stravaganti e improbabili: Luca (Luca Ravenna), un piccione tabagista dall’umorismo caustico, Leonardo Da Vinci (Edoardo Ferrario), il genio boomer, John Lumano (Daniele Tinti), alieno in incognito, Marco Morte (Stefano Rapone) il tristo mietitore in persona, Noemi (Michela Giraud), una ciambella dalla glassa amara, e Tricerita (Yoko Yamada), un triceratopo con eco-ansia.

Insieme a loro, e con l’aiuto di Gerri il tuttofare (Salvo Di Paola), dell’ex comico sornione Larry Tucano (Pietro Sermonti) e di Donato (Frank Matano), una ciambella dall’anima sensibile, Claudia si lancia nell’impresa impossibile di riportare il Baracchino ai giorni di gloria. Il Baracchino è una serie prodotta da Lucky Red, in collaborazione con Prime Video, creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, scritta da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola e Tommaso Renzoni, e animata da Megadrago. Il Baracchino sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.

E’ previsto anche il ritorno per una seconda stagione della serie comedy Original italiana ‘Gigolò per caso’, con protagonista l’inedita coppia padre-figlio Christian De Sica e Pietro Sermonti alle prese con nuove esilaranti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. Co-prodotta da Amazon MGM Studios con Serena Sostegni, Stefano Massenzi e Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso sarà diretta nuovamente da Eros Puglielli, mentre Tommaso Renzoni, Elena Santoro e Matteo Calzolaio firmeranno soggetto e sceneggiatura. Gigolò per caso sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

‘Pesci Piccoli’ torna con la seconda stagione: la serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere. Greta (Martina Tinnirello) spinge l’azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sul suo percorso di carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione di Pesci Piccoli si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti. La serie in otto episodi è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati, e diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana. Prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, la seconda stagione di Pesci Piccoli sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.