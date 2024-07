Caldo estremo non molla, allerta massima: oggi bollino rosso in 13 città

(Adnkronos) – Non accenna a diminuire il caldo estremo sull’Italia che continua a trovarsi nella morsa di un infuocato anticiclone africano. Anche oggi 17 luglio sulla Penisola imperverserà il bollino rosso con ben 13 città al massimo livello di allerta e domani saliranno a 14, secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute. Oramai stremati da questa ondata record di calore non ci chiediamo neanche più quanto dura e quando finisce (per i meteorologi questa situazione si protrarrà almeno fino al prossimo weekend). Resta comunque la speranza che il meteo prima poi ci sia propizio e che le temperature bollenti lascino spazio a un caldo meno afoso e rischioso per la salute.

Intanto però, dei 27 capoluoghi monitorati, oggi 17 luglio saranno ‘in rosso’ Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. A queste città domani, giovedì 18, si aggiungerà Bolzano.

Il livello 3 di allerta, ricorda il ministero della Salute, indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Queste fasce, più fragili, sono invece quelle interessate dal livello di allerta 2, il bollino arancione, che oggi contrassegnerà Bari e Bolzano.