Emmy Awards 2024, nomination per Gilded Age, True Detective e Fargo

(Adnkronos) – Agli Emmy Awards 2024 nomination per ‘The Gilded Age’ e ‘True Detective: Night Country’ (titoli HBO disponibili in esclusiva per l’Italia su Sky e in streaming solo su Now) e ‘Fargo’ che si contendono alcuni dei premi principali della 76esima edizione le cui candidature sono state appena annunciate. La cerimonia di premiazione, che si terrà a Los Angeles, la notte fra il 15 e il 16 settembre (ore 2 di mattina italiane), verrà trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su Now.

Per la seconda stagione di ‘The Gilded Age’, nomination come miglior serie drammatica, con Carrie Coon in gara come miglior attrice protagonista di una serie drammatica. ‘True Detective: Night Country’ si aggiudica invece la nomination come miglior mini serie, con Jodie Foster in lizza per il premio con Miglior attrice protagonista in una serie limita. Anche ‘Fargo’ conquista la nomination come miglior serie limitata, con i suoi protagonisti Jon Hamm e Juno Temple nominati rispettivamente come miglior attore e miglior attrice di una serie limitata.