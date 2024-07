Tour de France, oggi 17a tappa sulle Alpi: orario, diretta tv

(Adnkronos) – Il Tour de France 2024 arriva sulle Alpi e propone oggi la tappa numero 17, St. Paul-Trois-Chateaux e Superdévoluy, 177,8 km. Il percorso del 17 luglio prevede di nuovo tanta salita, con 3 Gran premi della montagna che possono vivacizzare la giornata e delineare ulteriormente la classifica generale, guidata dalla maglia gialla Tadej Pogacar. Il primo primo Gpm corrisponde al Col Bayard, 6,8 km a oltre il 7% di pendenza, poi il Col du Noyer, 7,5 km a poco più dell’8% che – come Gpm di prima categoria – dovrebbe selezionare ulteriormente la testa della corsa. Quindi, la salita finale meno aspra di 3,8 km a quasi il 6%.

La tappa di oggi, che si accende negli ultimi 30 km, apre la fase decSeguiranno altri tre giorni di tappe da scalatori prima della crono finale tra Monaco e Nizza a chiudere, per la prima volta nella storia del Tour non a Parigi causa Olimpiadi. L’orario di partenza è fissato per le 12.45, mentre l’arrivo è previsto per le 16.50 circa.

La gara sarà trasmessa in tv dalle 12.15 su Eurosport 1, canale 210 Sky e dalle 14.00, in chiaro, su Rai 2. Diretta streaming per abbonati su Sky Go e NOW dalle 12.15 e su RaiPlay dalle 14.00.