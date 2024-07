Incidente su A2 Salerno-Reggio Calabria, tir si ribalta: 2 morti e 5 feriti

(Adnkronos) – È di 2 morti e 5 feriti gravi il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Eboli. Un tir si è ribaltato, travolgendo alcune autovetture. Coinvolti almeno 8 tra camion e auto.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere dei propri veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, il camion si sarebbe ribaltato improvvisamente, travolgendo le auto in transito. Per ore, il traffico è rimasto paralizzato e attualmente ci sono ancora code chilometriche da Napoli in direzione Sud. Riaperta parzialmente l’autostrada, ci vorranno ore per smaltire il traffico. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta.