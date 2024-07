Napoli, arrestato un 17enne: aveva accoltellato 19enne al volto

(Adnkronos) – Accoltellò e sfregiò al volto un giovane in provincia di Napoli: in manette un 17enne. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in IPM emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di D.S., 17enne gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime. All’esito delle indagini coordinate dalla Procura i Minorenni di Napoli e condotte dal Commissariato di polizia di San Giorgio a Cremano, è stata ricostruita la brutale aggressione, a colpi d’arma da taglio, avvenuta la notte dello scorso 25 maggio a San Sebastiano al Vesuvio ai danni di un 19enne.

Dopo un diverbio scaturito da futili motivi avvenuto in piazza Raffaele Capasso a San Sebastiano al Vesuvio, luogo di ritrovo di numerosi giovani, la vittima era stata raggiunta dall’indagato, insieme al complice maggiorenne, dove lo stesso, armato di un coltello con lama ricurva di circa 20 centimetri, aveva sferrato diversi fendenti alla spalla ed alla guancia sinistra della persona offesa provocandole uno sfregio permanente al viso con diagnosi di ferita da taglio guancia sinistra con interessamento del cavo orale e spalla sinistra. Stessa sorte era già toccata al complice maggiorenne che lo scorso 31 maggio era stato arrestato a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea.