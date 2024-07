Iran e minaccia nucleare, l’allarme di Blinken: “Produzione arma si avvicina”

(Adnkronos) – L’Iran è probabilmente in grado di produrre materiale fissile sufficiente per l’uso in un’arma nucleare entro “una o due settimane”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Non hanno prodotto un’arma, ma è qualcosa che ovviamente monitoriamo con molta, molta attenzione”, ha spiegato Blinken all’Aspen Security Forum in Colorado. Teheran si era impegnata a limitare il suo programma nucleare in un trattato storico nel 2015, ma l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato dall’accordo nel 2018, imponendo dure sanzioni economiche. In cambio, l’Iran ha ripreso l’arricchimento dell’uranio e ha limitato le ispezioni da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

“L’Iran, poiché l’accordo sul nucleare è stato respinto, invece di essere ad almeno un anno di distanza dall’avere la capacità di produrre materiale fissile per un’arma nucleare, è ora probabilmente a una o due settimane di distanza dal riuscirci”, ha detto Blinken. “Uno dei più grandi errori che abbiamo commesso negli ultimi anni è stato quello di respingere quell’accordo e permettere all’Iran di uscire dagli schemi in cui lo avevamo chiuso”, ha aggiunto il Segretario di Stato. All’inizio di questo mese, il nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito l’insistenza di Teheran sul fatto che il suo paese non sta costruendo armi nucleari. Scrivendo sul Tehran Times, Pezeshkian ha sottolineato che “la dottrina di difesa dell’Iran non include le armi nucleari”, aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero revocare le dannose sanzioni economiche.