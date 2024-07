Ore contate per l’anticiclone africano e temperature in calo, le previsioni meteo

(Adnkronos) – In avvicinamento sull’Italia un nucleo di aria più fresca e instabile. Ore contate per l’anticiclone africano Caronte, con temperature in calo nei prossimi giorni e l’arrivo del Maestrale a mitigare l’afoso caldo estivo. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 20 luglio, e per i prossimi giorni.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, non ha dubbi sul tempo previsto nel weekend e per la prossima settimana. Dopo il passaggio di una perturbazione venerdì sera e notte al Nordest, sabato mattina vedrà ancora una residua instabilità su Triveneto e ferrarese con gli ultimi rovesci, successivamente su queste zone avanzeranno ampie schiarite. Qualche temporale invece potrà interessare, nel pomeriggio, i settori tra Marche meridionali e Abruzzo (per intenderci l’ascolano e il teramano). Sarà soleggiato altrove e ancora molto caldo al Sud con picchi di 39°C. Domenica invece ci sarà un cambiamento radicale. Un ciclone collocato sulle Isole Britanniche piloterà una perturbazione temporalesca che interesserà il Nordovest sin dal mattino per poi spostarsi, nel corso del pomeriggio, verso le regioni nord orientali. La perturbazione, sospinta da venti meridionali e alimentata da aria fresca in quota provocherà fenomeni importanti come grandine di grosse dimensioni e improvvisi forti colpi di vento e più raramente trombe d’aria. Questo brusco calo di pressione si farà sentire anche al Centro dove le precipitazioni raggiungeranno la Toscana e poi il resto delle regioni nel corso della sera e poi notte.

Le temperature subiranno un’importante diminuzione, anche di 10-12°C al Nordovest e più contenuta sul resto d’Italia.

L’ingresso dell’aria instabile dal nord Europa influenzerà il tempo anche per la prossima settimana. Su tutte le regioni soffierà il Maestrale che mitigherà la calura estiva, rendendola più sopportabile. Inoltre le temperature tenderanno a diminuire anche al Sud mentre i temporali troveranno spazio per svilupparsi nelle ore pomeridiane, non solo sulle Alpi ma stavolta anche sugli Appennini e occasionalmente anche sulle zone pianeggianti.

Sabato 20. Al Nord: ultimi rovesci e nubi al Nordest, poi soleggiato. Al Centro: un po’ di instabilità su Marche, Molise e Abruzzo. Al Sud: sole e caldo africano.

Domenica 21. Al Nord: temporali forti a carattere irregolare, specie a ovest. Al Centro: bel tempo, meno caldo. Al Sud: soleggiato, un po’ meno caldo.

Lunedì 22. Al Nord: qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: rovesci su Lazio e Appennini. Al Sud: temporali sugli Appennini e in Puglia.

Tendenza: venti di Maestrale, instabilità soprattutto pomeridiana sui rilievi.