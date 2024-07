Per Pogacar doppietta Giro-Tour, i precedenti

(Adnkronos) – Ancora un accostamento tra Tadej Pogacar e Marco Pantani, dopo il nuovo record dello sloveno sul Plateau de Beille nella 15a tappa del Tour che ha lasciato indietro quello del Pirata di Cesenatico di ben 4 minuti: la doppietta Giro-Tour nella stessa stagione. Pantani è stato l’ultimo a compiere l’impresa, nel 1998: e per 26 anni nessuno ci ha mai riprovato, sia per calcolo sia per l’obiettivo sforzo da mettere in campo.

Il primo a riuscirci è stato l’ineguagliabile mito del ciclismo sportivo, Fausto Coppi. Era il 1949, ed era una prima assoluta, neanche i grandi campioni che lo avevano preceduto avevano completato il “giro della morte”, si badi bene in tempi in cui le strade bianche erano la norma e non la piacevole quanto dura eccezione dei nostri tempi. Coppi era Coppi, e quindi non si fermò lì: il bis della doppietta arriva nel 1952.

Dopo l’Airone ci riuscirono, nell’ordine: Jacques Anquetil nel 1964, Eddy Merckx nel 1970, 1972 e 1974 e forse un obiettivo possibile del nuovo Cannibale Pogacar potrebbe essere quello di superare l’originale belga), Bernard Hinault nel 1982 e 1985, Stephen Roche nel 1987, Miguel Indurain nel 1992 e 1993. Sette campioni che hanno segnato la loro epoca in centoquindici anni di storia, dodici volte in 106 occasioni nel quale questo sarebbe stato possibile.

Un solo record ora potrebbe essere battuto, il triplete considerato impossibile da compiere, e mai tentato prima: Giro, Tour e Vuelta tutti nella stessa stagione. Pogacar ha negato di volerci provare, prima “al 100%” ma qualche giorno fa “al 99%”: e, considerato la propensione del fuoriclasse sloveno a depistare con le sue dichiarazioni pre o post gara, una flebile speranza di vederlo anche nel giro spagnolo resta in campo. Solo 7 grandi campioni hanno messo in bacheca i tre trofei ma nessuno nella stessa stagione: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali e Froome.