Pogacar vince il Tour de France, trionfa anche nella crono finale

(Adnkronos) –

Tadej Pogacar vince il Tour de France 2024 trionfando a Nizza nella crono finale di 33,7 km, 21esima e ultima tappa. Lo sloveno si è imposto in 45’24” davanti a Jonas Vingegaard, secondo a +1’03”, e a Remco Evenepoel, terzo a +1’14”. Il corridore dell’Uae Team Emirates, vincitore in 6 frazioni, realizza la doppietta Giro-Tour nello stesso anno, dopo essersi aggiudicato la Corsa Rosa a maggio. L’ultimo a riuscire nell’impresa era stato Marco Pantani nel 1998. Per Pogacar è arrivata la 84esima vittoria in carriera e la 17esima al Tour de France, mentre sono 58 le vittorie stagionali del team degli Emirati.

Al secondo posto della classifica generale Vingegaard e terzo Evenepoel che si è aggiudicato anche la maglia bianca riservata al miglior giovane. Per quanto riguarda l’Italia decimo posto per Giulio Ciccone, mentre l’eritreo Biniam Girmay si è portato a casa la maglia verde della classifica a punti e l’ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la maglia a pois di miglior scalatore.