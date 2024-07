Da lunedì 29 luglio inizieranno i lavori di demolizione e rifacimento delle rampe del parcheggio multipiano che è adiacente al piazzale delle ex tramvie. L’intervento, già programmato da tempo ed eseguito per conto di Aem, viene realizzato in questo periodo che vede un utilizzo ridotto della struttura.

Per l’intera durata dei lavori, che, salvo avverse condizioni meteorologiche, si concluderanno entro il 30 agosto prossimo, il primo piano del parcheggio non sarà accessibile.

Rimarrà invece disponibile il piano terra della struttura – con accesso solo da via Dante e non da via agli Scali – dove però il numero dei posti auto sarà limitato rispetto a quello attuale in quanto una parte della superficie sarà occupata dal cantiere.

Proseguono nel frattempo i lavori di riqualificazione dell’area sterrata compresa tra via della Vecchia Dogana e via Elda Fezzi, utilizzata sino ad ora come parcheggio temporaneo durante la realizzazione del parcheggio multipiano.

Grazie a questo intervento, che terminerà entro la metà di settembre – anche in questo caso fatte salve le condizioni meteorologiche – la zona in prossimità della stazione ferroviaria e di quella dei pullman disporrà di un ulteriore parcheggio a raso facilmente fruibile, completo di fognature e illuminazione, che ospiterà 90 posti auto ai quali si aggiungono i 440 del nuovo multipiano, nonché quelli esistenti nella struttura delle ex tramvie che ora viene riqualificata.

