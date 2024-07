Parigi 2024, l’ira dei Vescovi: “Deploriamo la derisione del cristianesimo”

(Adnkronos) – I vescovi francesi, all’indomani dell’inaugurazione dei Giochi olimpici a Parigi, non nascondono la rabbia per alcune scene vissute come dileggio al cristianesimo: “La cerimonia di apertura proposta dal Comitato organizzativo dei Giochi Olimpici purtroppo prevedeva scene di derisione e di scherno del cristianesimo, che deploriamo profondamente”, sostengono. I Vescovi d’Oltralpe fanno riferimento alla parodia dell’Ultima cena di Leonardo in cui il Cristo viene sostituito da una donna obesa, mentre figure queer e trans (anche un bambino) raffigurano i suoi apostoli. ”Ringraziamo gli esponenti delle altre fedi religiose che ci hanno espresso la loro solidarietà”, ha aggiunto l’episcopato francese.

I vescovi di Francia hanno comunque voluto rendere omaggio all’evento e hanno tenuto a precisare che la ”cerimonia di apertura dei Giochi olimpici” ha offerto ieri sera al mondo intero ”momenti meravigliosi di bellezza, di gioia, ricchi di emozioni e universalmente lodati”.

“Pensiamo a tutti i cristiani di tutti i Continenti che sono rimasti feriti dall’eccesso e dalla provocazione di certe scene. Vogliamo che capiscano che la celebrazione olimpica va ben oltre i pregiudizi ideologici di alcuni artisti”, sottolineano.

“Crediamo che i valori e i principi espressi e diffusi dallo sport e dalle Olimpiadi – scrivono ancora i vescovi – contribuiscano a questo bisogno di unità e di fraternità di cui il nostro mondo ha tanto bisogno, nel rispetto delle convinzioni di tutti, attorno allo sport che ci unisce e per poter promuovere la pace delle nazioni e dei cuori. Lo sport è una meravigliosa attività umana e i giochi Olimpici sono un movimento al servizio di questa realtà di unità e fraternità umana”, concludono.

Durissimo anche l’arcivescovo di San Francisco, monsignor Salvatore Cordileone: “Il fondamentalismo laico si è ormai infiltrato nelle Olimpiadi, fino al punto di bestemmiare la religione di oltre un miliardo di persone. Farebbero lo stesso con qualsiasi altra religione? Chiedo a tutto il nostro popolo di pregare per il ripristino della buona volontà e del rispetto”, scrive in un post su X.