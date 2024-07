Incidente tra auto e due moto a Lucca, un morto e due feriti

(Adnkronos) – Grave incidente stradale oggi 28 luglio in provincia di Lucca. Un motociclista di 58 anni, residente in provincia di Pisa, è morto a seguito di uno scontro, avvenuto nel pomeriggio sulla strada regionale 445 a San Donnino, nel comune di Piazza al Serchio, in Garfagnana, che ha coinvolto il suo mezzo, un’altra moto e un’auto. In gravi condizioni una ventenne che è stata soccorsa e trasferita in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Al volante dell’auto una donna di 66 anni che è rimasta leggermente ferita: è stata portata in codice verde all’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al Pegaso, un’ambulanza infermieristica (India) della Misericordia di Piazza al Serchio, un’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo e un’altra ambulanza della Misericordia di Camporgiano.

Incidente mortale anche in Molise. Schianto tra due auto questa mattina sulla Bifernina, in provincia di Campobasso, all’altezza del bivio di Lucito, con una vittima. A perdere la vita Luciano Carovillano, 56 anni di Torella del Sannio (Cb), lavoratore edile. Era in auto con la moglie e i due figli quando c’è stato lo scontro della sua Land Rover con una Renault nera che veniva in senso opposto, con tre giovani a bordo. Impatto frontale, violentissimo. L’uomo è morto sul colpo, ferito il resto della famiglia. Feriti anche i giovani che erano sull’altra vettura. Tre dei sei feriti sono in codice rosso.

Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba, intorno alle 4, a Casorezzo in provincia di Milano. Il giovane è morto sul colpo mentre altri due ragazzi che erano in auto con lui sono rimasti feriti. Uno in codice rosso e l’altro in codice giallo sono stati trasportati all’Humanitas di Rozzano e al Policlinico di Milano. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.