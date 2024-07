Frasca: “Il metodo Chinnici è sempre attuale”

(Adnkronos) – “Il ‘metodo Chinnici’ è sempre attuale. Ed è un metodo che va, naturalmente, attualizzato in relazione alle nuove tecniche delle organizzazioni criminali che, ovviamente, hanno frontiere e strumenti operativi sicuramente diversi da quelli di 40 anni fa”. Lo ha detto all’Adkronos Matteo Frasca, Presidente della Corte d’Appello di Palermo, a margine della commemorazione di Rocco Chinnici sul luogo della strage. Frasca spiega poi che non fa riferimento “solo al metodo investigativo” ma del “modo di concepire lo Stato, uno Stato per la difesa dei diritti e della legalità, che tutela i deboli e che non fa sconti nei confronti di nessuno”.

Frasca, alla domanda sull’inchiesta, della Procura di Caltanissetta sul depistaggio Borsellino, che vede indagato anche uno degli ex componenti del pool antimafia di Falcone e Borsellino, Gioacchino Natoli, dice: “Su questo non faccio alcun commento, perché ci sono attività investigative in corso. Spero solo che si faccia chiarezza definitiva sgombrando il campo da qualunque equivoco, perché il diritto alla verità è un dovere, non è solo un diritto dei cittadini. E’ un dovere per le istituzioni. Un paese che non raggiunge la verità piena e completa è un paese a democrazia dimezzata. Sulle vicende personali non faccio alcun commento”.