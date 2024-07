Sabotate in Francia reti fibra ottica, coinvolti 6 dipartimenti: salva Parigi

(Adnkronos) –

Nuovo sabotaggio in Francia: in sei dipartimenti sono stati compiuti la notte scorsa atti vandalici contro strutture dell’operatore telefonico Sfr. Lo rende noto Bfmtv, citando una fonte della polizia e precisando che non ci sono al momento rivendicazioni. I dipartimenti colpiti sono quelli de l’Aude, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hérault, Meuse e Oise. Non si sa ancora il numero di utenti interessati dalle conseguenze dell’attacco.

Intanto ci sarebbe un primo arresto in relazione al sabotaggio che ha colpito la rete ferroviaria Tgv il giorno dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici. Secondo quanto riporta Le Figaro, un attivista di estrema sinistra è stato fermato ieri in una sede della Sncf, le Ferrovie francesi, a Oissel (Seine-Maritime). L’uomo aveva nel suo veicolo “chiavi d’accesso” ai locali tecnici della Sncf, “pinze taglienti”, un “mazzo di chiavi universali” in particolare, nonché letteratura legata all’estrema sinistra.

I treni circolano di nuovo normalmente oggi e il ministro dell’Interno francese dimissionario, Gérald Darmanin, ha annunciato l’identificazione di “un certo numero di profili” sospettati di essere coinvolti nel sabotaggio commesso nella notte tra giovedì e venerdì. Lo riporta Bfm Tv.

Ospite di France 2, Darmanin ha insistito sul fatto che questi “sabotaggi sono stati volontari, molto precisi, estremamente ben mirati. Questa – ha aggiunto – è la modalità d’azione tradizionale dell’estrema sinistra”. Alla domanda se i profili in questione siano vicini all’estrema sinistra, ha risposto: “Bisogna fare attenzione (…), la questione è se sono stati manipolati o se lo hanno fatto per conto loro”, ha detto.