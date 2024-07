Parigi 2024, incognita meteo: caldo torrido ma arriva pioggia

(Adnkronos) –

Il meteo sale in cattedra alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mentre gli organizzatori cercano di rendere balneabile la Senna, per evitare che saltino le gare di nuoto del triathlon, le previsioni per le prossime ore non alimentano l’ottimismo.

In queste ore, Parigi fa i conti con un’ondata di calore in linea con la torrida estate italiana: in città, le temperature raggiungono i 35 gradi. L’umidità, porta in alcune zone la temperatura percepita a 43 gradi: ce n’è abbastanza per l’allerta gialla, secondo dei 4 livelli di allarme.

Nelle prossime ore, però, sulla capitale francese è annunciata pioggia, con possibilità di violenti temporali e fulmini. Il maltempo improvviso rischia di incidere in maniera pesante sul programma delle prossime ore: nel mirino il beach volley, l’equitazione, il calcio e – in prospettiva – il triathlon. La pioggia di venerdì scorso ha innescato il processo che ha modificato la qualità delle acque della Senna, che risultano ancora inquinate e non praticabili. La pioggia delle prossime ore potrebbe complicare ulteriormente la situazione.