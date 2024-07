Papa a sorpresa a Ostia tra i circensi: “Grazie per essere portatori di sorrisi e di gioia”

(Adnkronos) – “Grazie per essere portatori di sorrisi, di gioia e pace”. Il Papa, poco dopo le 15 di oggi, 31 luglio, nonostante il caldo torrido ha fatto un blitz a sorpresa tra i giostrai e i circensi di Ostia. E, con un saluto a braccio, come riferisce all’Adnkronos don Giovanni Patané, parroco di Regina Pacis da tempo legato a questa categoria di lavoratori degli spettacoli viaggianti, ha voluto sostenere una categoria particolarmente colpita durante il Covid. Il Pontefice, che in Vaticano ha incontrato varie volte questo mondo, era stato invitato da don Patané nei mesi scorsi. Oggi, la sorpresa.

“La cosa bella che il Papa ha ripetuto loro – riferisce don Patanè – è il grazie per essere portatori di sorrisi, di gioia e di pace. Nel momento in cui viviamo ce ne è molto bisogno. E’ stato un incontro semplice e fraterno, come una riunione di famiglia. Non c’era nulla di preparato. Ha voluto chiudere le sue ‘vacanze’ con noi, ci ha fatto piacere”.