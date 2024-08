Milano, suv si schianta contro la vetrina di un negozio: due feriti gravi

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale in serata a Milano, nel quartiere di Chinatown. Intorno alle 20 un suv all’incrocio tra via Paolo Sarpi e via Aleardi si è andato a schiantare sul pilastro che divide due negozi e ha sfondato una vetrina. Lo fanno sapere i vigili del fuoco di Milano, che hanno estratto dall’auto accartocciata le due persone che si trovavano all’interno, trasportate in ospedale in gravissime condizioni. Sull’incidente indaga la polizia locale di Milano.