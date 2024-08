Trasporti, Italia in tilt: mappa disservizi e top 5 regioni ‘nere’ per l’estate 2024

(Adnkronos) – Regione che vai, disagi che trovi. Tra incidenti, lavori e ritardi, le difficoltà nei trasporti stanno complicando la vita ai cittadini costringendoli, in molti casi, o ad affrontare vere e proprie odissee o salassi (i voli aerei sono arrivati a toccare aumenti anche di oltre il 72% sulle tratte che non era possibile raggiungere in treno) per arrivare alla meta. Peggio in Calabria, Toscana, Campania, Lazio e Veneto: queste, nell’ordine, le regioni che compongono la top five dei disservizi, secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha monitorato disagi, disservizi e criticità registrate, regione per regione, specialmente sulle tratte ferroviarie.

In cima alla ‘top five dei disagi’ stilata da Federconsumatori si piazza la Calabria. Qui, seguito dello sviamento del treno merci a Centola il 9 luglio, la circolazione ferroviaria verso sud è rimasta bloccata fino alla fine del mese. I treni ad alta velocità diretti a sud hanno interrotto loro corsa a Salerno o a Battipaglia, quelli diretti da Reggio Calabria verso nord si sono fermati a Sapri. Per garantire la continuità del servizio sono stati previsti servizi alternativi con i bus. A tutto questo si aggiunge il disagio causato da importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido (iniziata lunedì 10 giugno con data di previsto termine 4 agosto) che hanno comportato la sospensione della circolazione ferroviaria tra le due stazioni: anche in questo caso sono previsti dei bus sostitutivi.

Dal 1 agosto al 15 settembre, alcuni Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte e alcuni treni regionali subiranno variazioni d’orario per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Vallo della Lucania e Agropoli. Per quanto riguarda il traffico aereo nella regione, invece, la chiusura temporanea dell’aeroporto di Reggio Calabria, decisa a seguito dell’incidente che ha visto coinvolto un elicottero dei Vigili del Fuoco, ha causato il dirottamento di tutti i voli sull’aeroporto di Lamezia Terme, con conseguenti disagi e ritardi.

Segue a distanza ravvicinata, al secondo posto, la Toscana, con la linea alta velocità Roma-Firenze interrotta nella tratta Chiusi-Orvieto dal 12 al 23 agosto per l’impermeabilizzazione del viadotto Paglia. Dal 24 al 25 agosto, la tratta sarà interessata da riduzioni di velocità. La stessa tratta Roma-Firenze era già stata interessata a luglio da ritardi e cancellazioni dovute a incendi, maltempo e malfunzionamenti tecnici che si sono aggiunti ai disagi causati dai lavori programmati da Rfi, durante i quali sono state introdotte variazioni per alcuni treni Alta Velocità e Intercity e limitazioni di percorso per vari treni Regionali.

Modifiche anche alla linea Aulla Lunigiana-Lucca: dal 17 giugno al 7 settembre i lavori di manutenzione straordinaria tra Aulla Lunigiana e Castelnuovo Garfagnana comportano variazioni per alcuni treni Alta Velocità e Intercity, oltre che cancellazioni e sostituzioni con autobus per i treni Regionali. Dal 5 al 31 agosto, lavori di manutenzione programmata tra Empoli e Granaiolo genereranno disagi sulla linea Firenze-Empoli-Siena. I viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli aggiornamenti e a verificare gli orari dei treni prima di mettersi in viaggio.

Terza classificata la Campania. La linea Salerno-Paola è stata sospesa dal 22 al 26 luglio con le Frecce che viaggiavano verso Sud costrette a terminare la loro corsa a Salerno o a Battipaglia; quelle verso Nord, a Sapri. Per garantire il servizio nel tratto interessato, sono stati previsti collegamenti bus. Causa lavori di manutenzione straordinaria sulle linee Salerno-Napoli e Torre Annunziata-Castellammare di Stabia (dal 4 luglio al 1 settembre) è sospesa la circolazione dei treni tra Napoli San Giovanni Barra e Torre Annunziata Centrale e tra Torre Annunziata Centrale e Castellammare di Stabia. Il 4 e 5 luglio e il 28 e il 29 agosto circolazione dei treni sospesa anche tra Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore. Dal 3 al 23 agosto 2024 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia subisce importanti modifiche a causa di lavori di manutenzione: servizio sospeso tra le stazioni di Minturno e Villa Literno.

Nei giorni 19 e 20 agosto circolazione interrotta tra le stazioni di Formia-Gaeta e Villa Literno. I treni Intercity e Intercity Notte seguiranno un percorso alternativo via Cassino e subiranno variazioni sia nell’orario che nella numerazione; in alcuni casi, non effettueranno fermate in stazioni come Latina, Formia-Gaeta e Aversa, sostituendole con fermate a Frosinone e Cassino. Previsti bus sostitutivi tra Cassino e Formia e fra Frosinone e Latina. Altre linee regionali, come quelle che collegano Roma a Caserta, Roma a Cassino, Frosinone a Cassino, subiranno variazioni di percorso, orario e fermate, con possibili cancellazioni. Sarà attivato un servizio di bus sostitutivi tra Caserta e Villa Literno.

In quarta posizione troviamo il Lazio dove, dal 23 luglio al 31 agosto, per lavori di ammodernamento e rinnovamento, è interrotta la linea FL4 che comprende tre corse principali da Roma Termini a Frascati, Albano e Velletri passando per Ciampino. I treni continueranno a circolare da Roma a Ciampino per poi interrompere la loro corsa. Per proseguire, poi, verso Albano, Frascati o Velletri sarà necessario utilizzare i bus sostitutivi. Il weekend del 24 e 25 agosto circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Roma Termini e Zagarolo. A causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale tra Cesano di Roma e Viterbo Porta Fiorentina iniziati mercoledì 10 luglio e che si prevede termineranno domenica 8 settembre, sono state attivate le corse con i bus sostitutivi.

Quinto si classifica il Veneto. Sulla linea Milano-Venezia, dal 20 al 30 luglio, causa lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Melzo e Pioltello, alcuni treni Alta Velocità ed Eurocity hanno subito variazioni di orario. Sulla linea Venezia-Trieste via Portogruaro, dal 9 giugno all’8 agosto, lavori di potenziamento infrastrutturale presso la stazione di Portogruaro-Caorle comportano variazioni e cancellazioni per i treni Regionali, attive corse sostitutive con autobus.

Per quanto riguarda la linea Venezia-Trieste via Udine, dal 9 giugno al 9 dicembre si svolgeranno lavori di manutenzione ordinaria tra Pordenone e Udine. Alcuni treni saranno cancellati e saranno previste corse in autobus come servizio sostitutivo. Infine, sulla linea Milano-Venezia, dal 31 luglio al 20 agosto si svolgeranno lavori di potenziamento infrastrutturale tra Verona Porta Nuova e Vicenza. Ciò comporterà variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Previste corse sostitutive con autobus per i treni Regionali.