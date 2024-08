Parigi 2024, argento per Oppo e Soares nel due di coppia

(Adnkronos) – Seconda medaglia per l’Italia del canottaggio a parigi 2024. Dopo l’argento del quattro di coppia, Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno vinto un altro argento nel doppio pesi leggeri maschili. Gli azzurri, con il tempo di 6.13.33, sono arrivati dietro agli irlandesi, già campioni olimpici in carica, e davanti alla Grecia, staccata di soli 11 centesimi. Per l’Italia è la diciassettesima medaglia di questa edizione delle Olimpiadi, l’ottava d’argento.