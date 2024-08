Parigi 2024, Musetti-Auger Aliassime oggi: orario finale bronzo, come vederla in tv

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti contro Felix Auger-Aliassime oggi sabato 3 agosto nella finale per la medaglia di bronzo nel torneo di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro, sconfitto da Novak Djokovic in semifinale, nel match in programma alle 12 – in diretta tv e streaming – sulla terra rossa del Roland Garros va a caccia di una medaglia di bronzo che sarebbe comunque un risultato eccellente.

In semifinale, Musetti ha giocato alla pari con Djokovic nel primo set e ha avuto chance per prendere il largo in avvio di secondo parziale, prima del decollo definitivo del serbo. Ora bisogna recuperare in fretta le energie per un nuovo impegno. “Credo sia la prima volta nel mio sport che c’è una seconda chance così ravvicinata. L’importante sarà dare tutto perché voglio aggiungere una medaglia al medagliere italiano. Forse è la partita più importante della mia carriera”, dice il toscano.

“Rimpianti? Forse il troppo nervosismo che ho sentito insieme alla personalità e al carattere di Nole. La sua figura in campo ha fatto sì che sentissi di più la pressione. Il rammarico c’è, volevo giocare per l’oro domenica”, ammette. Ora testa a Auger-Aliassime, già bronzo nel doppio misto: “Il mio gioco non gli piace, soffre molto le variazioni, ma dovrò saper disinnescare il suo servizio. Sarebbe da stupidi non cogliere l’occasione di poter vincere comunque una medaglia”.

Musetti e Auger-Aliassime si sono affrontati sinora 5 volte. Il canadese conduce 3-2 nei confronti diretti. Due sfide sono state giocate sulla terra rossa, la superficie parigina. Nel 2021 Auger-Aliassime ha vinto in 3 set nel match valido per i 16esimi del torneo di Barcellona. Nel 2022, Musetti si è imposto in 2 set nella sfida dei 16esimi del Masters 1000 di Montecarlo.

La finale per il terzo posto del singolare maschile di tennis, al via non prima delle 12, come tutte le Olimpiadi di Parigi 2024 sarà trasmessa in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play.

Il match viene trasmesso anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.