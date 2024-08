Sbalzato da giostra al lunapark, 13enne ferito nel tarantino

(Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito in incidente avvenuto ieri sera in un lunapark a Leporano, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione, il ragazzino è stato sbalzato da una giostra in movimento. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo la giostra è stata chiusa per consentire gli accertamenti dei militari.