Fedez mostra i suoi referti medici e attacca la stampa

(Adnkronos) – Dopo il nuovo malore avuto lo scorso venerdì sull’aereo che lo portava a Gallipoli per una esibizione programmata e che ha costretto Fedez ad atterrare per essere ricoverato d’urgenza in ospedale per quella che fortunatamente, come scritto dallo stesso rapper su Instragram per tranquillizzare i suoi fan, si è rivelata una semplice intossicazione alimentare, l’artista ha subito ripreso le sue vacanze al mare insieme ai suoi amici e al suo cane Silvio.

Ma dopo la serata di sabato 3 luglio, in cui Fedez si è esibito in console sul palco del Billionarie di Porto Cervo per la sua serata programmata e dove era presente anche Flavio Briatore, il rapper parte subito all’attacco dei giornalisti: “Era da un po’ che non facevo questa rubrica. Bentornati alla polemicona del giorno – dice ironicamente su una storia postata sul suo profilo Instragram – Fedez si fa ricoverare in ospedale per AIPA, aveva un concerto sold out a Gallipoli. La sua colpa? Aver avvisato il pubblico che non poteva esserci la sera stessa perché è ricoverato in ospedale”.

”Non si fa, Federico – continua tra le urla scherzose degli amici nascosti dietro di lui – Altra colpa imperdonabile di Federico? Quando lo dimettono dall’ospedale, sentite bene, si permette di andare al mare. Quando vi dimettono dall’ospedale, amici, chiamate un giornalista italiano e chiedete il permesso su dove ca… andare. In allegato per tutti i fact checkers di questa incredibile inchiesta – prosegue il rapper con in mano dei fogli – i miei referti medici con un paio di racchettoni per rilassarsi perché, amici giornalisti, avete veramente lavorato duramente. Tanto, tanto sudore. Sentite anche voi questo odore? – conclude – questo è l’odore di Pulitzer, amici. Continuate così”, conclude Federico.

(di Alisa Toaff)