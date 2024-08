Parigi 2024, italiani in gara oggi: orari e programma 6 agosto

(Adnkronos) – Nuova giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo le medaglie di ieri – oro di Alice D’Amato e bronzo di Manila Esposito alla trave nella ginnastica artistica, l’oro nello skeet misto (tiro a volo) conquistato da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti e il bronzo ‘sfumato’ di Nadia Battocletti nei 5000 – l’Italia va a caccia di altre medaglie. Emanuele Camilli rappresenterà l’Italia nella finale del salto a ostacoli individuale di equitazione. Occhi puntati su Mattia Furlani (salto in alto), Pietro Arese (1500m) e Sara Fantini (lancio del martello). L’Italia del volley femminile affronta la Serbia alle 21 per un posto in semifinale.

Ecco tutti gli italiani impegnati oggi:

10:00 – 12:15 Tuffi Trampolino 3 m U – Qualificazioni Aquatics Centre LORENZO MARSAGLIA – GIOVANNI TOCCI

10:00 – 12:30 Sport Equestri Salto Ostacoli individuale – Finale Chateau de Versailles EMANUELE CAMILLI



10:00 – 13:00 Arrampicata Sportiva Boulder & Lead D – Semifinali Le Bourget Sport Climbing Venue CAMILLA MORONI – LAURA ROGORA

10:05 – 13:00 Atletica 1500 m D – Batterie Stade de France LUDOVICA CAVALLI – FEDERICA DEL BUONO – SINTAYEHU VISSA

10:30 – 11:00 Canoa C2 500 m U – Batterie Vaires-sur-Marne Nautical Stadium – Flatwater GABRIELE CASADEI – CARLO TACCHINI

11:15 – 13:00 Atletica Lungo D – Qualificazioni Stade de France LARISSA IAPICHINO

11:20 – 13:00 Atletica 400 m D – Ripescaggi Stade de France ALICE MANGIONE

11:30 – 12:50 Lotta Libera – Ottavi 50 kg D Champ-de-Mars Arena EMANUELA LIUZZI

12:03 – 19:00 Vela Kite U Marseille Marina RICCARDO PIANOSI

12:13 – 19:00 Vela Kite D Marseille Marina MAGGIE EILLEN PESCETTO

12:30 – 13:00 Atletica 200 m U – Ripescaggi Stade de France DIEGO ALDO PETTOROSSI

12:50 – 13:30 Lotta Libera – Quarti 50 kg D Champ-de-Mars Arena

13:00 – 14:00 Arrampicata Sportiva Speed U – Qualificazioni Le Bourget Sport Climbing Venue MATTEO ZURLONI

13:50 – 14:10 Canoa C2 500 m U – Quarti Vaires-sur-Marne Nautical Stadium – Flatwater

14:43 – 19:00 Vela ILCA 6 D – Medal Race Marseille Marina CHIARA BENINI FLORIANI

15:00 – 17:00 Tuffi Piattaforma 10 m D – Finale Aquatics Centre SARAH JODOIN DI MARIA



15:05 – 19:00 Vela Nacra 17 Foiling Marseille Marina CATERINA MARIANNA BANTI – RUGGERO TITA

15:35 – 16:35 Pallanuoto Quarti D: Italia-Paesi Bassi Paris La Defense Arena SILVIA AVEGNO – CATERINA BANCHELLI – DAFNE BETTINI – ROBERTA BIANCONI – AGNESE COCCHIERE – GIUSEPPINA AURORA CONDORELLI – GIUDITTA GALARDI – SOFIA GIUSTINI – CLAUDIA ROBERTA MARLETTA – VALERIA MARIAGRAZIA PALMIERI – DOMITILLA PICOZZI – CHIARA TABANI – GIULIA VIACAVA

15:43 – 19:00 Vela ILCA7 U – Medal Race Marseille Marina LORENZO BRANDO CHIAVARINI



17:30 – 18:45 Ciclismo Pista Inseguimento a sq. D – Qualificazioni Saint-Quentin-En-Yvelines Velodrome CHIARA CONSONNI – MARTINA FIDANZA – VITTORIA GUAZZINI – LETIZIA PATERNOSTER

18:55 – 19:30 Lotta Libera – Semifinali 50 kg D Champ-de-Mars Arena

19:14 – 19:45 Ciclismo Pista Inseguimento a sq. U – Primo turno: Italia-Australia Saint-Quentin-En-Yvelines Velodrome SIMONE CONSONNI – FILIPPO GANNA – FRANCESCO LAMON – JONATHAN MILAN

19:30 – 21:00 Nuoto Artistico Squadre – Programma libero Aquatics Centre LINDA CERRUTI – MARTA IACOACCI – SOFIA MASTROIANNI – ENRICA PICCOLI – LUCREZIA RUGGIERO – ISOTTA SPORTELLI – GIULIA VERNICE – FRANCESCA ZUNINO

19:35 – 22:00 Atletica 400 m U – Semifinali Stade de France LUCA SITO

20:00 – 22:00 Atletica Martello D – Finale Stade de France SARA FANTINI



20:07 – 22:00 Atletica 400 m ostacoli D – Semifinali Stade de France AYOMIDE TEMILADE FOLORUNSO

20:20 – 22:00 Atletica Lungo U – Finale Stade de France MATTIA FURLANI



20:50 – 22:00 Atletica 1500 m U – Finale Stade de France PIETRO ARESE



21:00 – 23:30 Pallavolo Quarti D: Italia-Serbia South Paris Arena 1 EKATERINA ANTROPOVA – CATERINA CHIARA BOSETTI – CARLOTTA CAMBI – ANNA DANESI – MONICA DE GENNARO – PAOLA OGECHI EGONU – SARAH LUISA FAHR – GAIA GIOVANNINI – MARINA LUBIAN – ALESSIA ORRO – ILARIA SPIRITO – MIRIAM FATIME SYLLA