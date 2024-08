Caldo in rimonta, torna il bollino rosso: domani massima allerta a Roma e Perugia

(Adnkronos) – E’ stata solo una pausa. Il caldo record che sta caratterizzando questa estate 2024 è in rimonta e in Italia torna l’allerta massima per le ondate di calore, dopo un inizio settimana di parziale tregua dall’afa. Nel bollettino del ministero della Salute ricompaiono i bollini rossi (livello di rischio 3), previsti per domani giovedì 8 agosto su Roma e Perugia.

Nella stessa giornata 6 città avranno bollino arancione (allerta 2): Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina e Rieti. Stesso livello di rischio per 5 città oggi 7 agosto (Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia e Roma), sui 27 capoluoghi monitorati.