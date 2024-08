Lutto per Serginho, morto il figlio dell’ex terzino del Milan

(Adnkronos) – Lutto per l’ex giocatore brasiliano Serginho, per la morte del figlio Diego, a soli 20 anni. Sui social il Milan con un post su X si stringe attorno al suo ex numero 27: “Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori”, si legge. Non sono ancora state rese note le cause del prematuro decesso.

Condoglianze per l’ex terzino brasiliano e la sua famiglia sono arrivate da tutto il mondo del calcio. Tra i tanti messaggi anche quello degli storici rivali dell’Inter: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio alla famiglia Serginho per la prematura scomparsa del figlio Diego” ha scritto la società nerazzurra sui proprio profili social.