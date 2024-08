Neonato trovato morto in giardino, Ris al lavoro su Dna per rintracciare la madre

(Adnkronos) – I carabinieri del comando provinciale di Parma, coordinati dal procuratore Alfonso D’Avino, indagano a 360 gradi sul caso del neonato trovato morto ieri in un giardino di una villa a Traversetolo, in provincia di Parma. Sul corpicino del bimbo è stata disposta l’autopsia, affidata alla responsabile dell’istituto di Medicina Legale di Parma e a un fetologo, per accertare modalità, cause ed epoca della morte, oltre all’età della piccola vittima. Subito dopo il ritrovamento sono state avviate le indagini con l’intervento sul posto del magistrato di turno esterno e dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma. In campo anche il Ris di Parma per risalire al Dna e acquisire ulteriori elementi conoscitivi che consentano di rintracciare la madre del neonato.

Sono inoltre in corso accertamenti nei locali presidi sanitari per identificare le donne in attesa di parto in questo periodo e restringere il cerchio dei possibili responsabili. I carabinieri chiedono a chi fosse in possesso di elementi utili ad agevolare le ricerche di rivolgersi ai Carabinieri delegati per le indagini.