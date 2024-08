“Razzisti a Roma, non mi fanno scrivere sul ponte” – Video

(Adnkronos) –

“Razzismo a Roma”. Una turista a Roma, una ragazza statunitense a giudicare dall’accento, denuncia quello che considera un episodio di razzismo. Motivo? Un gruppo di giovani impedisce alla ragazza e ad un’altra persona di continuare a scrivere sul parapetto di un ponte della capitale. “Sono arrabbiati perché stiamo scrivendo su un ponte come chiunque altro”, dice la giovane. “Fai vedere cosa stavi facendo”, le dicono gli interlocutori. “Lasciateci in pace, lasciateci in pace”, ripete la straniera.

L’episodio viene rilanciato con un tweet da Matteo Salvini. “Roba da matti. Ma quale ‘razzismoì, andate a casa vostra a vandalizzare! Complimenti ai ragazzi per il loro senso civico”, dice il leader della Lega.

La protagonista dell’episodio, dal suo profilo TikTok, una volta tornata a casa pubblica una lunga serie di video ribadendo la propria convinzione: “E’ stato un episodio di razzismo. Probabilmente vi dà fastidio che persone di colore abbiano i soldi per viaggiare in Europa. Se voi veniste qui a scrivere sulla Casa Bianca o sulla Statua della Libertà non mi interesserebbe. Se scriveste sulla mia casa o sulla mia auto, pulirei e andrei avanti”, ripete, pubblicando anche una clip che mostra scritte sui muri della capitale: “Il vandalismo è ovunque”.