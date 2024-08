Londra, nuovo attacco con coltello: colpite una donna e una bambina di 11 anni

(Adnkronos) – Nuovo attacco con il coltello nel centro di Londra. La polizia londinese ha reso noto su X di aver arrestato un uomo che ha accoltellato una donna di 34 anni e una bambina di 11 anni a Leicester Square, un’area del centro della capitale britannica affollata di turisti. Non vengono date altre informazioni sulle condizioni delle due vittime che sono state trasportate in ospedale. Non si ritiene che vi siano altri sospetti.