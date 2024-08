Caldo estremo, bollino rosso fino a Ferragosto: record domani con massima allerta in 22 città

(Adnkronos) – Il caldo infernale che da luglio attanaglia l’Italia, davvero estremo tranne qualche breve tregua all’afa, sembra non finire più. Saranno roventi in Italia questi due giorni che precedono Ferragosto, in un crescendo che vedrà il suo culmine proprio alla vigilia, domani 14 agosto, con il dato record di 22 città bollino rosso da Nord a Sud.

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore su 27 capoluoghi monitorati, oggi martedì 13 agosto saliranno a quota 19 il numero di città da bollino rosso: Milano e Napoli si aggiungono infatti ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona. Il bollino arancione resta per Bari, Venezia e Viterbo, mentre restano invariati i bollini gialli.

Domani mercoledì 14 agosto la cartina dell’Italia sarà punteggiata quasi totalmente da bollini rossi, se si tolgono i 5 centri che restano bollino giallo anche alla vigilia di Ferragosto: il massimo livello di allerta interesserà anche Bari, Venezia e Viterbo – in aggiunta ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona – per un totale di 22 città.