(Adnkronos) – “È ufficiale: la sindaca di Assisi Stefania Proietti è la candidata del centrosinistra per la presidenza dell’Umbria. Forza Stefania, anche in Umbria siamo pronti alla riscossa!”: così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, alla notizia della candidatura di Stefania Proietti, alla presidenza della Regione Umbria per il centrosinistra.