Israele, appello Italia-Francia-Germania-Gb: “Ora tregua a Gaza, posta in gioco è troppo alta”

(Adnkronos) –

Appello congiunto di Italia, Francia, Germania e Regno Unito a “tutte le parti” per il raggiungimento di un accordo che porti in tempi stretti a una tregua a Gaza e al rilascio degli ostaggi perché “la posta in gioco è troppo alta”.

“Noi, Ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia, Germania e Italia – si legge nell’appello – sosteniamo fortemente gli sforzi di mediazione in corso da parte di Stati Uniti, Egitto e Qatar per concludere l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi e siamo incoraggiati dall’approccio costruttivo adottato finora”.

“Accogliamo con favore -prosegue la dichiarazione congiunta – il fatto che il lavoro tecnico continuerà nei prossimi giorni, anche sulle disposizioni umanitarie e sugli accordi specifici relativi agli ostaggi e ai detenuti, e che gli alti funzionari si riuniranno nuovamente prima della fine della prossima settimana con l’obiettivo di concludere l’accordo”.

“Esortiamo tutte le parti a continuare a impegnarsi in modo positivo e flessibile in questo processo. Sottolineiamo l’importanza di evitare qualsiasi escalation nella regione che possa minare le prospettive di pace. La posta in gioco è troppo alta”.