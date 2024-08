Palio di Siena 17 agosto, Lupa trionfa: vince il fantino Velluto

(Adnkronos) –

La Lupa ha vinto il Palio di Siena di oggi, 17 agosto 2024, dedicato alla Madonna Assunta con il cavallo Benitos, un castrone sauro di sette anni al suo esordio, e il fantino Dino Pes detto Velluto, 43enne sardo nato a Silanus (Nuoro).

La Contrada con i colori bianco e nero con liste arancio ha conquistato così il Drappellone disegnato dall’artista Riccardo Guasco, detto Rik. Per la Lupa si tratta della sua 38esima vittoria nella storia secolare del Palio. La precedente vittoria della Lupa risaliva al 16 agosto 2018 con il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo che montava il cavallo Porto Alabe. La corsa sul tufo in piazza del Campo si è svolta questa sera, con l’ingresso dei cavalli alle 19, dopo il rinvio di ieri, venerdì 16, giorno tradizionale del Palio, imposto dalla pioggia improvvisa.

Il precedente Palio della Madonna di Provenzano di luglio era stato vinto dalla Contrada dell’Onda con il cavallo Tabacco e il fantino Carlo Sanna detto Brigante.

Dopo le sei prove che si sono svolte regolarmente nei giorni scorsi e il rinvio per maltempo di ieri, venerdì 16 agosto, la Carriera si è svolta oggi con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico in piazza del Campo alle ore 19. Questo l’ordine ai canapi delle dieci Contrade per la mossa, agli ordini del nuovo Mossiere Renato Bircolotti: Onda, Istrice, Lupa, Chiocciola, Oca, Leocorno, Selva, Valdimontone, Nicchio e di rincorsa Civetta.

Sono state due le mosse non valide, segnalate dallo scoppio del ‘mortaretto’. Si è trattato di una Carriera molto tesa a causa delle rivalità tra coppie di Contrade e la Mossa valida è arrivata dopo circa 45 minuti. Anche il Mossiere è apparso visibilmente stizzito per l’eccessivo lunghezza dell’allineamento dei cavalli ai canapi.

La Lupa è partita in testa ed è riuscita a mantenere la prima posizione per tutti e tre i giri della Carriera, con la Selva, la Chiocciola e l’Oca che hanno provato a raggiungerla invano. Al termine dei tre giri Dino Pes ha alzato il nerbo in segno di vittoria e in piazza del Campo è scoppiata la festa dei contradaioli trionfanti. Il popolo di via di Vallerozzi, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino presso il Duomo di Siena per rendere omaggio alla Madonna Assunta.

Il fantino Dino Pes detto Velluto, nato a Silanus (Nuoro) il 12 dicembre 1980, è alla sua prima vittoria (su un totale di dieci Carriere corse). Il cavallo Benitos, castrone sauro di sette anni, ha colto la vittoria all’esordio in Piazza del Campo. Capitano della Contrada della Lupa è Giulio Bruni, Fiduciari sono Giacomo Vichi, Francesco Viviani e Michele Carrabba. Priore è Carlo Piperno, Barbaresco è Leonardo Giorgi.

I dieci cavalli che hanno corso il Palio sono tornati tutti regolarmente nelle stalle delle rispettive Contrade. Non sono stati segnalati infortuni agli animali.

