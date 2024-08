Superenalotto, numeri combinazione vincente 19 agosto

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’estrazione di oggi 19 agosto 2024 del Superenalotto. Centrati, invece, quattro ‘5’ da quasi 30mila euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del prossimo concorso sale a 64 milioni.

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Ecco la combinazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi, 19 agosto 2024: 4 – 7 – 15 – 24 – 36 – 78. Numero Jolly: 65. Numero Superstar: 85.