Gaza, recuperati corpi di 6 ostaggi. Biden avverte: “Hamas si sta tirando indietro”

(Adnkronos) – L’esercito israeliano ha confermato che sono stati recuperati i corpi di sei ostaggi nella Striscia di Gaza, rendendo nota anche l’identità del sesto. Si tratta di Alexander Dancyg, la cui morte era stata confermata il mese scorso dalle Forze di difesa israeliana. Israeliano di origine polacca, nato a Varsavia nel 1948 da sopravvissuti all’Olocausto, Dancyg era uno storico, collaboratore dell’Istituto Yad Vashem, agricoltore e attivo sostenitore del dialogo ebraico-polacco. Rapito da Hamas nel kibbutz Nir Oz, Dancyg aveva subito un intervento chirurgico al cuore diversi anni fa e necessitava di farmaci.

In Polonia aveva ricevuto la Croce d’argento al merito dall’allora presidente polacco Lech Kaczynski. Dopo il suo rapimento, a Varsavia sono stati dipinti diversi murales con l’hashtag “StandWithAlex”.

Anche la sua ex moglie e i suoi nipoti erano nel kibbutz durante il massacro del 7 ottobre, ma sono riusciti a sopravvivere nella stanza di sicurezza dove si erano rifugiati, ha raccontato il figlio Ben a Channel 12 News.

Gli altri ostaggi identificati sono Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Haim Peri e Avraham Munder, riporta il Jerusalem Post.

Il kibbutz di Nirim, dove vivevano Nadav Popplewell e Yagev Buchshtab, ha confermato che i loro cadaveri sono stati riportati in Israele. Il kibbutz di Nir Oz, da dove erano stati rapiti lo scorso 7 ottobre, ha confermato che sono stati recuperati a Gaza i corpi di Haim Peri e Yoram Metzger durante un’operazione militare. Entrambi avevano 80 anni. Peri è stato ricordato come un ”imprenditore, umanista e attivista per la pace” che ha salvato la moglie il 7 ottobre prima di essere rapito, scrive il Times of Israel. Metzger, che aveva lavorato in una fabbrica di vernici e in seguito in un’autofficina, è stato rapito insieme alla moglie Tami che è stata rilasciata tramite un accordo a novembre.

Inoltre il kibbutz di Nir Oz ha annunciato che l’ostaggio Avraham Munder, 79 anni, è morto durante la prigionia a Gaza, mentre suo nipote Eyal Mor ha detto all’emittente Kan che il corpo dello zio è stato recuperato in un tunnel a Khan Younis, nel sud di Gaza. “Secondo le prime valutazioni, il decesso è avvenuto a marzo”, afferma Mor, aggiungendo che alla famiglia non è stata comunicata la causa del decesso poiché le autorità attendono il referto patologico.

Il figlio di Avraham Munder, Roy, è stato assassinato il 7 ottobre e lui è stato rapito insieme alla moglie Ruti, alla figlia Keren e al suo unico nipote Ohad. Tutti e tre sono stati rilasciati in seguito a un accordo a novembre.

Un totale di 55 razzi sono stati intanto lanciati nelle ultime ore dal Libano contro l’Alta Galilea e il Golan. Lo hanno reso noto le forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui alcuni dei razzi sono stati intercettati, mentre il resto è caduto in aree aperte, senza provocare vittime. Hezbollah ha rivendicato il lancio, sostenendo di aver attaccato due basi militari in risposta a un raid israeliano di ieri. Le Idf hanno anche riferito di aver colpito un lanciarazzi dopo l’attacco di Hezbollah.

Hamas “si sta tirando indietro” dall’accordo con Israele sui cessate il fuoco ed il rilascio degli ostaggi, ha detto intanto Joe Biden, lasciando la convention democratica di Chicago. “È ancora in gioco, ma non si può prevedere… non parlo con il mio team da sei ore”, ha affermato il presidente americano, aggiungendo: “Israele dice di poter trovare una soluzione… Hamas si sta tirando indietro”.