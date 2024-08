Incidente a Roma, morta ex ragazza di ‘Non è la Rai’: l’addio social a Francesca Di Ruberto

(Adnkronos) – E’ Francesca Di Ruberto, ex ragazza di ‘Non è la Rai’, la donna di 44 anni morta ieri nel grave incidente avvenuto poco prima delle 6 in via Trionfale a Roma. La vittima era a bordo della sua auto quando si è scontrata con un camion dell’Ama. Sui social molti i commenti di cordoglio. ”Amica e mamma fantastica”, si legge in un post, ”la vita non è mai stata morbida con te ma tu l’hai sempre presa a destri in faccia! Eri una guerriera dagli occhi azzurri dolcissimi”.

”Piccola Francesca – scrive un’amica sulla sua bacheca – Sei volata via. La tua vita spezzata troppo presto che possa dare un segnale e un grido a chi è ancora qui! Di non sprecare e sciupare nemmeno un secondo della propria esistenza! Ti ricorderò sempre con la tua dolcezza. E voglia di sapere e di chiedere”.