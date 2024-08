L’ASST di Cremona supporta le famiglie con neonati con patologie congenite offrendo percorsi ambulatoriali dedicati fino al primo anno di vita. Un team di specialisti, guidato dai neonatologi, segue attentamente la crescita e lo sviluppo dei piccoli pazienti, garantendo visite di controllo, esami di follow up e consulenze specialistiche in ambito neuropsichiatrico, otorinolaringoiatrico e oculistico. Il nuovo video del percorso nascita, disponibile online, illustra in dettaglio l’offerta terapeutica dell’ospedale, sottolineando l’importanza di un accompagnamento costante nel primo anno di vita.

Dopo il parto, la breve degenza in ospedale di mamma e neonato e l’assistenza domiciliare del consultorio, è arrivato il momento di parlare dell’offerta ambulatoriale per quei bimbini e quelle bambine che a causa di un problema piccolo o grande dalla sala parto vengono trasferiti nel reparto di patologia neonatale. Per loro la dimissione è un vero e proprio percorso di accompagnamento: oltre alla visita di controllo, possono rendersi necessari altri esami di follow up per la valutazione dello sviluppo e dello stato di salute. Il neonatologo, a seconda delle esigenze, può essere affiancato da neuropsichiatra, otorino e oculista.

L’Ospedale di Cremona ha diversi ambulatori che seguono i piccoli con patologie congenite sino al compimento del primo anno di vita. Ad illustrare le varie possibilità terapeutiche è la neonatologa Nunziata Laganà nell’undicesimo video che racconta il percorso nascita dell’Asst di Cremona.

I primi controlli dopo la dimissione

“I bambini vengono sottoposti ad un controllo post dimissioni, generalmente dopo quarantotto o settantadue ore. Prima del ritorno a casa, ai genitori, vengono fornite anche altre informazioni riguardo l’allattamento e le visite successive: screening e altri esami specifici” spiega Laganà.

Ecografie, follow up e allergologia

Il servizio ambulatoriale di neonatologia dell’ospedale di Cremona garantisce una serie di visite specialistiche rivolte ai piccoli pazienti. «È possibile accedere – descrive Laganà – all’ambulatorio per eseguire l’ecografia delle anche, dell’addome, del torace e dell’encefalo. Inoltre, i bambini che manifestano allergie, in particolar modo alle proteine del latte vaccino, possono avvalersi di un servizio di allergologia. È garantito anche un follow up ambulatoriale per tutti quei pazienti che hanno presentato diagnosi di ipotiroidismo o infezioni congenite».

Tutte le informazioni sulla pagina del sito dedicata alla Patologia Neonatale dell’Ospedale di Cremona.

