Trump? Secondo la regina Elisabetta era “molto scortese”: la rivelazione

(Adnkronos) – “Molto scortese”. In queste parole è condensata l’opinione che la Regina Elisabetta II avrebbe avuto di Donald Trump. La rivelazione è contenuta in una nuova biografia “A Voyage Around The Queen” (Un viaggio intorno alla Regina, ndr), scritta dal giornalista e biografo Craig Brown a quasi due anni dalla morte.

“Sua Altezza – scrive Brown – durante il suo regno ha incontrato diversi leader controversi, come Bashar al-Assad, Robert Mugabe, Idi Amni, Donald Trump, l’Imperatore Hirohito e Vladimir Putin. E potrebbe non aver trovato la loro compagnia particolarmente piacevole: per questo, dopo la loro partenza, avrebbe condiviso qualche parola di, seppur discreta, disapprovazione”.

“Poche settimane dopo la visita di Donald Trump, in occasione di un pranzo, Elisabetta ha confidato di aver trovato Trump molto scortese e di non aver apprezzato, in maniera particolare, il suo guardarsi continuamente intorno alla ricerca di ‘qualcuno di più interessante'”.

Il libro cita anche il pensiero sul rapporto fra l’allora presidente e la first lady Melania: la sovrana, sul tema, “era convinta che i due avessero ‘un accordo di qualche sorta’, altrimenti perché lei sarebbe rimasta sposata con lui?”.

Durante la sua presidenza, Trump si è recato in visita due volte nel Regno Unito: la prima nel 2018, come “visita di lavoro”, la secondo per una “visita ufficiale” l’anno dopo.