Dybala resta alla Roma, no all’Arabia Saudita

(Adnkronos) – Paulo Dybala resta alla Roma. A comunicare al sorprendente news di calciomercato è lo stesso argentino dal suo profilo Instagram. “Grazie Roma… Ci vediamo domenica”, scrive Dybala. Il 31enne ha rifiutato l’offerta dell’Al Qadsiah rinunciando al ricchissimo ingaggio proposto dal club arabo: secondo i rumors di mercato, Dybala avrebbe percepito 75 milioni in 3 anni. Ora, l’argentino rimane a Roma ed è a disposizione per la gara casalinga con l’Empoli, in programma domenica per la seconda giornata di campionato.