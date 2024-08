Anthony Fauci colpito da West Nile, in ripresa dopo ricovero

(Adnkronos) – L’immunologo Usa Anthony Fauci è stato colpito dal virus West Nile, per via dell’infezione è stato ricoverato in ospedale per 6 giorni e ora sta affrontando la convalescenza a casa. Lo ha riferito un portavoce a più media internazionali. L’ex capo del National Institute of Allergy and Infectious Disease (Niaid), 83 anni, dovrebbe riprendersi completamente dall’infezione, è stato spiegato.

Da lungo tempo funzionario della sanità pubblica, Fauci è stato sotto i riflettori negli ultimi anni per aver fatto parte della task force della Casa Bianca sul coronavirus Sars-CoV-2, durante la pandemia (ruolo che gli ha portato anche diversi attacchi, critiche da ambienti politici, e per il quale è finito sotto i fari di una commissione Covid). E nonostante il suo ritiro dagli incarichi istituzionali, a giugno i repubblicani della Camera lo hanno convocato per un’accesa udienza proprio sulla risposta a Covid-19, accusandolo di aver nascosto le origini del virus. Fauci ha dichiarato che le affermazioni erano “semplicemente assurde”.

Circa mille americani ogni anno, riporta la Cnn online, vengono ricoverati con la forma più grave del virus West Nile, che si diffonde attraverso la puntura di zanzare infette. Altri 1.500, in media, vengono diagnosticati dopo aver sviluppato sintomi, sebbene gli esperti stimino che circa l’80% delle infezioni negli Usa non vengano mai identificate.