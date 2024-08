Inter-Lecce 2-0, gol di Darmian e Calhanoglu

(Adnkronos) –

L’Inter batte il Lecce per 2-0 nel match di oggi 24 agosto per la seconda giornata di Serie A. I campioni d’Italia, a segno con Darmian e Calhanoglu, salgono a 4 punti. I pugliesi sono ancora a quota zero.

I nerazzurri sbloccano il risultato immediatamente. Taremi prolunga di testa un cross di Dimarco, Darmian è pronto e insacca di testa: 1-0 al 5′. Il Lecce sbanda e al 14′ rischia di subire il colpo del ko: Barella calcia, Baschirotto salva. I padroni di casa gestiscono il gioco e non hanno bisogno di accelerare, la reazione del Lecce nel primo tempo non si concretizza: Sommer deve sporcarsi i guanti solo per un paio di cross.

L’Inter alza il ritmo in avvio di ripresa per chiudere i conti. Al 49′ Thuram, innescato da Barella, non inquadra la porta. L’attaccante ci riprova al 53′ dopo un’azione confusa, Falcone para. Il sipario sul match cala al 68′. Gaspar trattiene Thuram, rigore: Calhanoglu non sbaglia dal dischetto, 2-0. Il Lecce batte un colpo solo al 92′: Berisha ci prova, Sommer para. Finisce 2-0.