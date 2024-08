Parma-Milan 2-1, Man e Cancellieri stendono i rossoneri

(Adnkronos) –

Il Parma batte il Milan per 2-1 oggi 24 agosto nell’anticipo della seconda giornata della Serie A 2024-2025. Gli emiliani salgono a 4 punti in classifica, mentre i rossoneri senza vittorie rimangono a quota 1. Il verdetto matura al termine di un match che i padroni di casa sbloccano subito.

Al primo affondo, il Parma sfonda. Valeri a sinistra si beve Calabria e mette al centro un pallone invitante, Man è puntuale per il tap-in: 1-0. I rossoneri provano a reagire ma non vanno oltre una sequenza di corner. La porta di Suzuki non corre rischi reali per una mezz’ora abbondante, il portiere giapponese si deve impegnare solo al 32′ per disinnescare la conclusione di Rejinders. Dall’altra parte, prima del riposo, i padroni di casa all’ennesima ripartenza sprecano una nitida chance per il raddoppio. Bonny accende Mihaila che si presenta davanti a Maignan ma non conclude nel modo migliore, il portiere del Milan rimedia.

I rossoneri accelerano in avvio di ripresa e si fanno vivi prima con Okafor e poi con Pulisic. Il Parma non rinuncia a colpire quando c’è l’opportunità e al 62′ sfiora il raddoppio ancora con Man: conclusione ‘liftata’, palla a un palo dal palo. Dopo il pericolo scampato, il Milan trova il pari. Al 66′ si vede Leao che, dopo lo scambio con Theo Hernandez, accelera e offre a Pulisic il pallone da spingere in rete: 1-1. Gli ospiti avrebbero quasi mezz’ora per cercare la vittoria e invece si fanno uccellare come in avvio di match. Il Parma trova l’ennesimo buco, Almqvist arriva sul fondo e consegna a Cancellieri un pallone d’oro: 2-1.



Il Milan chiude con un assetto ultraoffensivo. Fonseca getta nella mischia tutti gli attaccanti dalla panchina, ma il forcing rossonero non produce risultati: vince il Parma, Diavolo ko.