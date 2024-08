Udinese-Lazio 2-1, vittoria bianconera con Lucca e Thauvin

(Adnkronos) –

L’Udinese batte la Lazio per 2-1 nell’anticipo della seconda giornata della Serie A. I friulani si impongono con i gol di Lucca e Thauvin. Il successo consente ai bianconeri di salire a 4 punti e scavalcare i biancocelesti, fermi a quota 3.

La vittoria dei padroni di casa prende forma dopo 5 minuti. Cross di capitan Thauvin, colpo di testa di Lucca e gol. Il Var cancella il fuorigioco di Payero inizialmente segnalato, 1-0 e Udinese avanti. La Lazio, colpita a freddo, fatica a riorganizzarsi e lascia costantemente l’iniziativa agli avversari. I bianconeri pressano e recuperano palla con continuità, senza concedere nulla ai capitolini che provano a farsi vivi con una conclusione di Noslin: palla alle stelle. Al 30′ l’Udinese spinge e Thauvin va al tiro: Provedel salva. Gli ospiti si rendono realmente pericolosi solo allo scadere del primo tempo. Su corner laziale, Lucca rischia di combinare un disastro: serve l’intervento di Ehizibue sulla linea per evitare l’autogol.

La Lazio si fa cogliere impreparata anche in avvio di ripresa. Al 49′ Thauvin prende palla a centrocampo, avanza indisturbato e di sinistro buca Provedel: 2-0 e Lazio alle corde. Chi si aspetta la reazione biancoceleste resta deluso, al 57′ serve un intervento di piede di Provedel per negare il gol a Brenner e tenere il match ancora aperto.

Al 68′, Udinese in 10 per l’espulsione di Kamara. La Lazio avrebbe oltre 20 minuti per provare a rimettersi in carreggiata ma si sveglia troppo tardi: colpo di testa di Castellanos, palla sul fondo. In pieno recupero, ci prova Vecino sempre di testa: traversa. Prima del fischio finale, al 95′ il forcing capitolino viene premiato con il gol di Isaksen: 2-1, troppo tardi per la rimonta.