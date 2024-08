Calciomercato Juve, Chiesa va al Liverpool: le news

(Adnkronos) – Federico Chiesa lascia la Juventus e va al Liverpool. E’ lo stesso giocatore a confermare le news di calciomercato e la fumata bianca nella trattativa. Chiesa oggi viene intercettato da Sportitalia in aeroporto a Torino prima di prendere il volo per l’Inghilterra. “Sono felicissimo per questa nuova avventura, non vediamo l’ora io e la mia famiglia. Volevo salutare i tifosi bianconeri, grazie per l’affetto: volevo ringraziare la Juventus per questi anni”, le parole di Chiesa.

L’esterno lascia Torino dopo 4 stagioni, ad un anno dalla scadenza del contratto. Le trattative per il prolungamento si sono arenate e Chiesa è finito fuori dal progetto tecnico varato dal nuovo allenatore Thiago Motta.

La Juventus intanto rifinisce il rivoluzionario mercato estivo in entrata. Oggi al J Medical le visite di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese arrivato dall’Atalanta dopo una trattativa fiume da oltre 50 milioni di euro. Nelle ultime ore della campagna acquisti, i bianconeri potrebbero mettere le mani anche su Jadon Sancho, esterno in uscita dal Manchester United. L’intesa pare vicina tra i club, sul tavolo la questione dell’ingaggio del calciatore che potrebbe sbarcare a Torino in prestito con riscatto a partire dalla prossima stagione. Non è escluso che lo United contribuisca allo stipendio del giocatore nell’annata attuale.