Uomini e Donne, ecco Francesca e Alessio: i nuovi tronisti

(Adnkronos) –

Francesca, da Temptation Island, e Alessio. Sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2024 – 2025, che torna su Canale 5 a partire dal 9 settembre. I due protagonisti del programma di Maria De Filippi si presentano in vista della nuova stagione televisiva.

“Sono Francesca, ho 24 anni, e vengo da un piccolissimo paese in provincia di Frosinone”, dice Francesca, reduce dall’apparizione a Temptation Island. “Sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavoro con i bambini autistici. Amo aiutare gli altri, questo forse è stato uno dei problemi della mia vita: tendo sempre a mettere l’altro al primo posto e non me stessa. Qualcuno potrebbe pensare che sono furba, ma sono un’ingenua totale. Sono una maniaca del controllo, questa era forse una delle prime cose da dire…”, aggiunge.

“Sono single dai primi di giugno, esco da una relazione durata 3 anni e mezzo. E’ stata una relazione sotto gli occhi di tutti, ci ho voluto riprovare ma non è servito. Mi reputo una brava persona, generosa, leale, su cui poter contare. Sono un po’ pesante ma anche molto simpatica, con me il tempo passa velocemente. In questa esperienza spero di trovare un amore come quello dei miei genitori, che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno”, conclude.

Quindi, tocca ad Alessio. “Ho 31 anni, sono un imprenditore nel settore della ristorazione da quando ne ho 22. Sono di Santa Marinella, vivo da solo, sono un ex militare. Tutto quello che ho me lo sono creato da solo anche grazie ad un piccolo aiuto dei miei genitori”, spiega il giovane.

“Sono uno sportivo, sono molto estroverso e scherzoso. Ma se una giornata è no, è no. Una frase che cito sempre? Sono nato leader e leader morirò Per me la famiglia è sacra. Mio fratello fa l’ingegnere a Milano, è tutta la mia vita”, dice. “Lo scorso anno sono venute a mancare 3 persone fondamentali della mia vita: i miei nonni e un mio zio, è stato un anno difficile. Durante l’infanzia sentivo un senso di insicurezza, ora mi sono preso tante rivincite”, aggiunge.

“Sono single da 2 anni e mezzo, è stata una relazione importante ma non è andata. Da quel momento, non ho avuto altre storie. Spero di provare emozioni forti in questa esperienza. E poi non si sa mai: sono padrino dei figli di tutti i miei amici, magari esco da qui e divento padre…”, conclude.