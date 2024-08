È morto Julián Ortega: l’attore della serie ‘Elite’ aveva 41 anni

(Adnkronos) – Addio a Julián Ortega. L’attore, apparso nella serie spagnola Netflix ‘Elite’, è morto all’età di 41 anni a causa di un arresto cardiaco, mentre era sulla spiaggia di Zahora a Barbate, in Spagna. A dare la notizia è stata ‘L’Unión de Actores y Actrices’ con un necrologio: “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti. Riposa in pace”.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’attore è morto lo scorso 25 agosto. Inizialmente, si è parlato di annegamento. La smentita è arrivata dalle autorità, che hanno confermato il decesso per arresto cardiaco. I paramedici, intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimarlo per diversi minuti, ma non c’è stato nulla da fare.

In Italia l’attore spagnolo era conosciuto principalmente per aver interpretato il manager del ristorante ‘La Cabaña’ in alcuni episodi della prima stagione della serie di successo ‘Elite’.