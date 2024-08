Dengue, nuovo caso a Padova. Lopalco: “Prevedibile con rientro da ferie”

(Adnkronos) – Nuovo caso di Dengue segnalato oggi nel comune di Padova. L’infezione trasmessa dalla zanzara tigre è stata contratta all’estero. “Sono già stati organizzati i necessari interventi di emergenza sanitaria, consistenti in trattamenti straordinari di disinfestazione nel raggio di 200 metri dal sito di riscontro”, si legge sulla pagina del Comune di Padova che indica tutte le strade interessate all’intervento straordinario.

Pochi giorni fa un’altra infezione era stata riscontrata in una persona nella stessa area della città ma, spiegano le autorità sanitarie, non c’è nessuna correlazione trai due casi, entrambi legati a viaggi all’estero.

Qualche caso in più di dengue, per infezioni contratte all’estero, “in questo periodo di rientro dalle ferie è prevedibile”, secondo l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco che all’Adnkronos Salute commenta le recenti segnalazioni in Veneto e Toscana.

“Ci sono due elementi che rendono probabile segnalazioni di casi di dengue importati”, evidenza Lopalco. “Il primo è che c’è oggettivamente in diverse parti del mondo un aumento di circolazione del virus. E’ chiaro che i turisti di ritorno da queste aree hanno potuto essere punti da una zanzara portatrice del virus ed essersi infettati. Secondo elemento è che c’è una maggiore attenzione anche nei confronti della diagnosi. Magari qualche caso che negli anni scorsi non sarebbe nemmeno stato diagnosticato come dengue, oggi invece viene riconosciuto. Ed è un fatto positivo che sia aumentata l’attenzione e che i nostri sistemi di diagnosi stiano funzionando”.