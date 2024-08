Fatman Scopp crolla sul palco, rapper muore a 56 anni

(Adnkronos) – Il rapper Fatman Scoop, 56 anni, è morto dopo essere collassato sul palco del concerto che stava tenendo nella serata di venerdì 30 agosto a Hamden, in Connecticut. L’artista, all’anagrafe Isaac Freeman, in carriera aveva collaborato con Missy Elliott, Mariah Carey, Janet Jackson, Whitney Houston, Pitbull. Aveva raggiunto la notorietà nel 1999 con il brano Be Faithful, che aveva scalato posizioni nella classifica di Billboard nelle categorie rap e hip hop.