Venezia 81, Italia protagonista oggi con Amelio ma i fan aspettano Jude Law e Alessandro Borghi – Video

(Adnkronos) – Oggi, 31 agosto, nella quarta giornata della Mostra del cinema di Venezia, gli occhi dei fan sono puntati su Jude Law e Alessandro Borghi protagonisti di due tre tre film in concorso: ‘The Order’ di Justin Kurzel e ‘Campo di battaglia’ di Gianni Amelio, prima pellicola italiana in gara. Il terzo film in concorso è il francese ‘Leurs enfants après eux’, diretto dai gemelli Ludovic e Zoran Boukherma.